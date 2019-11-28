شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تضامن النواب" يجب الاضطلاع على حجم الحالات المستفيدة من صندوق تأمين الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان وجه اللجنة بدراسة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنه 2004 والمُعدل بقانون عام 2015.

وأضاف أبو حامد، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم الخميس، أن المستندات التى وردت من وزارة التضامن الاجتماعى إلى اللجنة عبارة عن أرقام دون إيضاحات، كعادة الحكومة، "فى حين أننا بحاجة إلى الوقوف على تفاصيل عدد من الحالات التى تستفيد من الصندوق وحجم السيدات التى تحصل على النفقه من خلاله".

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وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعى، أنه من المهم أيضا بحث إشكالية الإجراءات القانونية الخاصة بإجراءات التقاضى فى النفقة، والتعرف على الدخل الحقيقى للزوج لاسيما خاصة من يعمل فى قطاع الاقتصاد الموازى، وما شابهه.

وقرر الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم فى عضويتها كلاً من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعاً: "للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ فى استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التى أنشأت من أجله".