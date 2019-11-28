شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"تضامن النواب" تؤكد أهمية وضع حلول لتحسين أداء صندوق تأمين الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أهمية دور اللجنة فى دعم صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2004 والمُعدل بقانون عام 2015، متابعة: "أعتقد مهمتنا يجب أن تنصب على إعانه الصندوق من خلال دورنا التشريعى من أجل حماية الاسرة المصرية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لدراسة كافة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة فى ضوء تكليفات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بالجلسة المنعقدة فى 20 أكتوبر الماضى، بفحص الصندوق.

وأضافت البرلمانية، أنه من المهم أن تقوم اللجنة باقتراح حلول لتحسين أداء صندوق تأمين الأسرة.

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وفى سياق متصل، لفتت النائبة هبة هجرس، إلى أن نسب الطلاق ارتفعت فى المجتمع المصرى لكن لم تدخل في الدائرة الحمراء، التى وصلت إليها بعض الدول الأخرى، مضيفة: "يمكن لنا طلب تقرير مركز بصيرة لبحوث الرأى العام فى هذا الشأن حتى لا يتم تصدير أننا وضع كارثى يتعلق بمعدلات الطلاق".

وقرر الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم فى عضويتها كلاً من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعاً: "للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية وهل هناك خطأ فى استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التى أنشأت من أجله".