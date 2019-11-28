محكمة الأسرة تلغي منع "لينا الفيشاوي" من السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

ألغت محكمة أسرة الخليفة، اليوم الخميس، حكمًا بمنع "لينا" ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من السفر.

وقضت المحكمة في القضية رقم 1183 لسنة 2019 أسرة الخليفة بقبول التظلم المقدم من المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن هند الحناوي وإلغاء الأمر الوقتي القاضي بمنع ابنتها لينا من السفر وإلغاء آثاره كافة.

وكان المحامي شعبان سعيد قدم مستندات تكشف "تعسف" أحمد الفيشاوي مع ابنته وسبق أن وافق على سفرها للدراسة في إحدى المدارس بالخارج، وإن القرار يمنعها من استكمال دراستها.