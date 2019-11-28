"وظف" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الإبداع التكنولوجي في "Cairo ICT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

تعتزم شركة "وظف" المنصة الإلكترونية المتخصصة في التوظيف، توقيع مذكرة تفاهم وشراكة مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال “TIEC” التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، لتوسيع دعمها للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك خلال ثاني أيام مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينطلق في أول ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستصبح "وظف" شريك التوظيف الحصري لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما ستوفر التسهيلات اللازمة للشركات الناشئة التي يحتضنها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بحسب بيان من الشركة، اليوم الخميس.

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص منصة "وظف" على مواصلة دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث ستتضمن أنشطة التعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات للشباب، وعلى رأسها رعاية عدة ملتقيات توظيفية.

وبموجب المذكرة أيضا، ستدعم "وظف" برنامج سفراء الإبداع المقدم من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والذي يهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعي وفكر ريادة الأعمال والعمل بين المجتمعات الطلابية من شباب الجامعات والخريجين في المحافظات المختلفة.

ويأتي اختيار مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي لتوقيع المذكرة، في ظل الأهمية الكبيرة التي اكتسبها الحدث كملتقى لجميع العاملين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وفي ظل الحضور المكثف من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الشركات العالمية في الملتقى الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وعلى مدار سنوات انعقاده تحول Cairo ICT إلى حدث عملاق يضم عدة منصات تغطي بمزيد من التخصص والتركيز كافة جوانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها قطاعات النقل الذكي والشمول المالي والأمن والسلامة والمدن الذكية ودعم الابتكار.

وخلال فعاليات Cairo ICT 2019 ستعلن وظف عن المزيد من تفاصيل الشراكة الجديدة مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، فضلا عن تفاصيل شراكتها الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " لدعم رواد الأعمال من خلال نقل الخبرات وإتاحة باقة من الخدمات للشركات الناشئة.

وتُعد منصة وظف الإلكترونية، هي الأولى في مجال التوظيف بمصر، حيث توفر 10 ألاف وظيفة شهريا، كما تضم أكبر قاعدة بيانات عن سوق العمل في مصر في ظل تسجيل أكثر من 20 ألف شركة فيها وتضمنها نحو 1.5 مليون باحث عن عمل.

ومنذ إطلاقها عام 2012، تساعد منصة "وظف" أصحاب العمل على توظيف الكوادر المناسبة، وتربط الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المناسبة.

أما مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الاعمال “TIEC” فقد أطلق لأول مرة في القرية الذكية عام 2010، ويعمل على دفع عجلة الابتكار وريادة الاعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح الاقتصاد الوطني، من خلال احتضان العديد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ومن بين الأهداف الرئيسية لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تقديم وتنسيق البرامج والمبادرات المختلفة القائمة على استراتيجية الابتكار وريادة الأعمال لمختلف الجهات المعنية.