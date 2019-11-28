ملاكم نادي المنيا يحرز "ذهبية" بطولة الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

فاز الأمير أشرف، ملاكم نادي المنيا الرياضي، اليوم الخميس، بالميدالية الذهبية، في بطولة الجمهورية للملاكمة (وزن 52-مواليد 2003)، والتي أُقيمت بالمؤسسة العسكرية بالمنيا الجديدة.

ونجح "الأمير"، في الفوز في المباراة النهائية، مُحرزًا ذهبية جديدة للنادي.

وكان اللاعب، قد حقق خلال مسيرته بالبطولة عدة انتصارات بدأها بالفوز على ملاكم نادي الجزيرة في دور الـ 32، ثم الفوز على ملاكم بور سعيد بدور الـ 16، وواصل تألقه في دور الـ 8 وفاز على ملاكم نادي الأوليمبي، ثم الفوز بدور قبل النهائي على ملاكم إهناسيا بني سويف، وحسم المباراة النهائية اليوم أمام لاعب مؤسسة أسيوط العسكرية.

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وحضر مباراة اليوم، المحاسب عاطف عبدالجابر، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، وهنأ اللاعب على الأداء والفوز بالبطولة والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أنه مثال يُحتذى به لجميع اللاعبين في كافة الألعاب الفردية، والتي حقق لاعبوها مستويات متقدمة في البطولات المختلفة.

وأعرب الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني لـ"المنيا" عن سعادته بمستوى اللاعب، مؤكدًا أنه سينافس خلال بطولات أخرى خلال الفترة المقبلة، مقدمًا الشكر لمجلس الإدارة وجهازه المعاون كل من الدكتور محمد هنداوي، وأشرف معروف، والإداري أحمد ضاحي، والدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.