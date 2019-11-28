الإمارات تؤكد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا، والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، على التزام بلادها بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتحقيق أهداف المنظمة.

جاء ذلك خلال كلمة الدبلوماسية الإماراتية في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات وام، اليوم الخميس.



وشددت العتيبة على أن الإمارات تعمل على تعزيز السلامة والأمن الكيميائيين، وكذلك الاستخدامات السلمية للتكنولوجية ذات الصلة، كما

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أنها على استعداد للتعاون مع الدول الأطراف والمنظمة في مجال السلامة والأمن الكيميائي وإدارة الأزمات من خلال أكاديمية رابدان.



وأكدت أن تدمير جميع فئات الأسلحة الكيميائية هي الدعامة الأساسية للاتفاقية، ويجب أن يكتمل في أقصر وقت، كما أكدت أهمية مساهمة المنظمة في مكافحة الإرهاب الكيميائي، لافتة إلى أن الإمارات أصدرت تشريعات وتدابير لإدارة الأمن الكيميائي ومنع الحوادث الكيميائية.



ويجتمع مؤتمر الدول الأطراف سنوياً لتقييم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بعمل المنظمة في المستقبل، ويشرف كذلك على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويعزز أهداف الاتفاقية ويستعرض الامتثال للاتفاقية. ويتكون المؤتمر من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكل منها صوت واحد.



يذكر أن الإمارات فازت أخيرًا بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة من 2020-2022، لتصبح الدولة المندوبة عن الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة، كما تعد هي المرة الأولى التي تتولى فيها الإمارات عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، منذ انضمامها إليها بتاريخ 28 ديسمبر 2000.