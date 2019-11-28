جريفيث يشيد بفتح السعودية مطار صنعاء وإطلاق أسرى حوثيين

وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الشكر للمملكة العربية السعودية لإعلانها فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح أسرى حوثيين.

وقال جريفيث - في تغريدة على موقع

التواصل الاجتماعي (تويتر)، وأوردتها قناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الخميس -: "إنه التقى ‏نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ووجه شكره للسعودية؛ لإعلانها إطلاق سراح 200 مُحتَجز وفتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية التي تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها في الخارج".



وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، في وقت سابق اليوم، تسلم 128 محتجزًا لدى السعودية؛ تمهيدًا لإعادتهم إلى اليمن.