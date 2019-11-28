تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم الخميس، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بن صالح اليوم بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة سفراء كل من تونس وكوبا وكندا ونيجيريا وكينيا. صالح اليوم بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة سفراء كل من تونس وكوبا وكندا ونيجيريا وكينيا.

وأكد الرئيس الجزائري، خلال استقباله السفراء الجدد، على أهمية علاقات الجزائر مع دولهم، ودعاهم للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.