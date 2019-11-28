ماكرون: من المهم للناتو أن يجري حوارًا قويًا وواضحًا مع روسيا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حلف الناتو إلى بناء حوار قوي مع روسيا، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وفي ختام لقاء أجراه في باريس، مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، قال الرئيس الفرنسي إنه من المهم بالنسبة لحلف شمال الأطلسي أن يجري "حوارا قويا وصارما وواضحا مع روسيا".

وأوضح ماكرون أن مثل هذا الحوار لا بد منه

لمعالجة مشكلات عدة من بينها حل نزاعات "مجمدة" في أوروبا والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

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واعتبر أن الاتفاقات الثنائية مع روسيا غير كفيلة بضمان أمن أوروبا، قائلا: "لا يمكننا أن نسمح بأن يكون أمننا مضمونا بواسطة اتفاقات ثنائية لا تشارك فيها أي دول أوروبية".

وشدد على ضرورة عقد "جيل جديد" من الاتفاقات مع روسيا في مجال الأمن الاستراتيجي، لتحل محل معاهدة الصواريخ المنهارة بين روسيا والولايات المتحدة، مع أنه أشار إلى أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة وتنسيقا جيدا داخل الناتو، وخاصة بين الدول الأوروبية.

وفي تعليقه على مقترح روسيا حول إعلان حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، قال ماكرون إنه لم يقبله الآن، لكنه ذكر أن هذا المقترح يمكن أن يشكل منطلقا لمناقشات لاحقة.