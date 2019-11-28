إيران تندد بالاعتداء على قنصليتها في النجف

طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات مسئولة ومؤثرة للرد على المعتدين على القنصلية في النجف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

قال إن الخارجية الإيرانية تندد بحادث الاعتداء على القنصلية العامة الإيرانية في النجف.

وأضاف موسوي أنه يجب على الحكومة

العراقية حماية المراكز الدبلوماسية والدبلوماسيين.

وقال إن الخارجية الإيرانية أبلغت السفير العراقي لدى طهران رسمياً باحتجاج إيران الشديد على الاعتداء الذي تعرضت له قنصليتها.

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية، في وقت مبكر من صباح اليوم، الخميس، نقلًا عن بيان لوزارة

الخارجية أن العراق يندد بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف، وذلك بعدما اقتحمها محتجون وأضرموا النار فيها أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة في البيان: "الغرض (من الهجوم) بات واضحاً وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم".

وأضافت الوزارة أن "البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ"، مشددة أن الحادث "لا يمثل وجهة نظر رسمية".