14 قتيلاً و100 جريح في احتجاجات ذي قار العراقية

قالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن محافظة ذي قار في جنوب البلاد شهدت في ساعات الفجر الأولى هجوماً واسعاً لقوات الأمن على المتظاهرين أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت المصادر أن 14 شخصا قتلوا وأصيب نحو 100 عندما قامت القوات الأمنية الحكومية بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين المجتمعين في جسري الزيتون والنصر بمركز محافظة ذي قار.

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وذكرت المصادر الأمنية أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة الجسرين من أيدي المتظاهرين، لكن مصادر من داخل المدينة أفادت بأن المتظاهرين عادوا صباح اليوم واستعادوا السيطرة على جسر النصر مرة أخرى.