ترامب يوقع على مشروعي قانون لدعم متظاهري هونج كونج

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروعي قانون أقرهما الكونجرس لدعم متظاهري هونج كونج، في تحد للصين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب قال إنه يقف مع هونج كونج ولكنه يرغب أيضاً في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين.

وقال ترامب: "لقد وقعت مشروعي القانون بدافع الاحترام للرئيس الصيني شي ولشعب هونج كونج".

وأضاف: "يتم تفعيلهما على أمل أن يتمكن قادة وممثلو الصين وهونج كونج من تسوية خلافاتهم بشكل ودي مما يؤدي إلى سلام طويل الأمد ورخاء للجميع".

ويتطلب التشريعان مراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت هونج كونج مستقلة بالشكل الكافي عن بكين لتبرير وضعها التجاري الخاص.

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وكانت الصين قد هددت بفرض إجراءات انتقامية لم تحددها حال إقرار التشريعين وتحولهما إلى قانونين.

ولا تزال الولايات المتحدة تجري محادثات مع الصين بهدف التوصل لاتفاق تجاري، في حين أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ العام الماضي لا تزال سارية، وردت بكين بفرض رسوم جمركية خاصة بها.