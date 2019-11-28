كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 40 قتيلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات فيي ألبانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب البلاد، يوم الثلاثاء الماضي إلى 40 قتيلا بينما وصل عدد المفقودين إلى 15 شخصاً، وفق مصادر حكومية.

وقالت السلطات الألبانية، إنها عثرت على آخر ضحية للزلزال، وهي امرأة كانت مدفونة تحت أنقاض منزل من 6 طوابق انهار في مدينة دوريس، الأكثر تضرراً من الزلزال.

وانتشلت السلطات قبلها بساعات جثة ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، بينما نجا الزوج من الموت.

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ولقي معظم الضحايا مصرعهم تحت أنقاض المباني، خاصة في دوريس وبلدة تومانا في شمال العاصمة تيرانا.

وشعر السكان في جميع أنحاء ألبانيا بالزلزال الذي استمر 30 ثانية وكان له أكثر من تابع قوي، وكذلك دول أخرى مجاورة مثل بلغاريا، والبوسنة، وكرواتيا، وإيطاليا، وكوسوفو، ومونتنيغرو، وصربيا، ومقدونيا الشمالية.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على ريختر ألبانيا بالأمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، وتسبب الزلزال في وقوع خسائر مادية وبشرية، حيث لاقى العديد من الأشخاص مصرعهم، وإصابة المئات من المواطنين.

وعن خسائر زلزال ألبانيا القاتل، فلقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، كما أصيب أكثر من 300 شخًصا بحد أدنى، بجانب ذلك، أدى الزلزال إلى خسائر في المباني، وضرب الزلزال شمال غربي العاصمة الألبانية تيرانا.