كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوائل ديسمبر المقبل.. تركيا ترحل 11 من أسرى داعش إلى فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن الوزارة سترحل قريبًا 11 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى فرنسا.

وأضاف وزير الداخلية التركي، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية: "إننا سنرحل أحد عشر مواطنا فرنسيا، من مقاتلي داعش، إلى فرنسا في أوائل ديسمبر المقبل"​​​.

وأعلنت الداخلية التركية ،عن ترحيل ثمانية من مسلحي "داعش"، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي، وذلك إلى ألمانيا والمملكة المتحدة .

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واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" ممن يحملون جنسيات دول أوروبية، وذلك خلال عملية "نبع السلام" التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي ضد القوات الكردية في مناطق بشمال شرقي سوريا.

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإسقاط الجنسية عن مواطنيها المنضمين لداعش، لمنعهم من العودة إلى أوروبا، وترى أن الحل الأفضل هو أن يبقوا في سجون الدول التي اعتقلتهم.