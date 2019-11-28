باطمة: أنا الفنانة رقم واحد في المغرب

صنفت الفنانة دنيا باطمة نفسها الأولى بين الفنانات الموجودات، حاليا، في الساحة الفنية، ورأت أن الفنان سعد لمجرد هو الأنجح بين الشبان المغاربة على المستوى الفني.

وقالت باطمة، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “هاشتاغ بيناتنا”، على قناة “ميدي 1 تي في”، إنها رقم واحد إذا ما تمت مقارنتها مع الفنانات من جيلها، بعيدا عن أهرامات الأغنية المغربية.

وأضافت باطمة: “إذا تحدثنا عن الفنانين الذكور، فأعتبر أن سعد لمجرد فرض نفسه بقوة”.

باطمة ليست الأولى من تعتبر نفسها رقم 1 في المغرب، إذ سبق أن صرح حاتم عمور أنه الفنان رقم واحد، غير أن تصريحه هذا جر عليه انتقادات واسعة.