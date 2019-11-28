قتل طفل وتقطيعه..الوكيل العام للملك يستمع في هذه اللحظات لوالد الطفل وزوجته

يمثل، في هذه اللحظات، والد الطفل المقتول بالعرائش وزوجته أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، المتهمان في قضية قتل طفل وتقطيع جثته إلى أطراف ورميها في المطرح العمومي المنارة 3.

وكشفت مصادر”اليوم24″ أن سيارة الأمن القادمة من مدينة العرائش، التي كان على متنها كل من الأب وزوجته، توقفت لحوالي نصف ساعة بسبب عطب ميكانيكي.

وكان الرأي العام الوطني قد اهتز الاثنين الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، حيث قطعت جثته إلى أطراف، واحتفظ بجزء منها داخل ثلاجة بيت والده، فيما تم تخلص من أجزاء منها بالمطرح العمومي.

وتوارى الطفل عن عن الأنظار منذ السبت الماضي، حيث غادر مؤسسة التعليمية حوالي الساعة 10 صباحا، ولم يعد إلى بيت أسرته.