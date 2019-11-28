بنك المغرب يحصل على شهادة “إيزو” الخاصة بمحاربة الفساد

أعلن بنك المغرب (البنك المركزي للمملكة)، اليوم الخميس، تمكنه من الحصول على شهادة “إيزو” 37001 بالنسبة إلى نظامه الخاص بتدبير محاربة الفساد، على جميع أنشطته، التي تشمل مهن البنك، والدعم.

وحسب بلاغ البنك المركزي، فإن حصوله على شهادة “إيزو”، جاء إثر عملية افتحاص خارجي، أجراها مكتب “أورو كومبالينس” في شهر أكتوبر الماضي.

وجرى، اليوم، رسميا تسليم شهادة التصديق للبنك المركزي بحضور أعضاء مجلسه، وشركائه المؤسساتيين، وممثلي المجتمع المدني.

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وأكد بنك المغرب، في بلاغه، أن شهادة التصديق لصالحه تعزز عمل المؤسسة في مجال الأخلاقيات، بتزويدها بنظام متكامل، ومنظم لمحاربة الرشوة.

ويتضمن النظام المتكامل، الذي تسيره أعلى هيآت التدبير في البنك: سياسة لمحاربة الفساد تم إصدارها على المستويين الداخلي، والخارجي للبنك، ومنظومة لتدبير المخاطر الخاصة بأنشطة المؤسسة، بالإضافة إلى نظام للتحذير الأخلاقي مفتوح أمام المستخدمين، والشركاء، فضلا عن أنشطة تحسيسية، وتكوينية تجرى بشكل متواصل.

وقال البنك إنه يطمح من خلال هذا النظام إلى المساهمة فعليا، إلى جانب كافة الفاعلين في القطاع المالي، في دينامية محاربة الفساد، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال.