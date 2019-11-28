إدارة الاتحاد السعودي تعاقب داكوستا واللاعب المغربي يرد

يعيش مروان داكوستا، الدولي المغربي ومدافع فريق الاتحاد الصعودي، فترة توتر عصيبة مع إدارة ناديه السعودي، بسبب خلاف له مع الطاقم التقني المشرف على الفريق.

وحسب تقارير صحفية سعودية، فإن إدارة النادي قررت معاقبة اللاعب المغربي، بإجباره على التدرب بشكل انفرادي، دون الانضمام إلى المجموعة بسبب اعتراضه على الطاقم التقني.

وكان اللاعب المغربي، قد عبر عن عدم رضاه عن قرار مدرب الفريق إشراكه في المباراة الأخيرة، على الرغم من عدم جاهزيته البدنية، وتعافيه بشكل تام من الإصابة.

وفي محاولة لكسب عطف الجماهير، نشر اللاعب المغربي صورة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب فيها ” معكم حتى النهاية” مؤكدا وفاءه لقميص الفريق.