"تويتر" تحذر من إغلاق حسابات غير نشطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت شركة "تويتر"، المستخدمين غير النشيطين من أن حساباتهم سيتم إغلاقها قريبًا إذ لم يسجلوا الدخول قبل 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إذ بعثت الشركة الأميركية "تويتر"، رسائل بالبريد الإلكتروني لأصحاب الحسابات التي لم يتم تسجيل الدخول إليها خلال أكثر من 6 أشهر.

وتضمنت الرسائل تحذيرًا جاء فيه "سجل دخول قبل 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل وإلا سيتم إتاحة المستخدم الخاص بحسابك لآخر"، وفقًا لموقع "ذا فيرج" الأميركي.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة للموقع: "نحن نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر "تويتر"، مضيفًا أنّ "جزءًا من هذا الجهد هو تشجيع الناس على تسجيل الدخول بنشاط".

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وأوضح أنه "بدأنا في التواصل الاستباقي مع العديد من الحسابات التي لم تقم بتسجيل الدخول إلى ‘تويتر‘ منذ أكثر من ستة أشهر لإبلاغهم بأنه ربما تحذف حساباتهم نهائيًا بسبب عدم النشاط لفترة طويلة".

وأوضح المتحدث أنه "عملية حذف الحساب ستحدث على مدار عدة أشهر؛ ليس فقط في يوم واحد"، ولذلك لا يتوقع حدوث اندفاع كبير على أسماء المستخدمين في 12 كانون الأول/ ديسمبر. ويؤكد أن هذه الخطوة لن تؤثر على أولئك الذين يقضون وقتًا على منصة التدوينات القصيرة، بينما لا يقومون بالتغريد كثيرًا.

ويحدد موقع "تويتر" النشاط عن طريق تسجيل الدخول، ويؤكّد أنّ "ليست كل علامات نشاط الحساب مرئية للعامة"، وفقًا لإرشادات السياسة الموضحة في موقعه على الإنترنت.