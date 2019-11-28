احتدام التنافس على رئاسة "إيجاد".. والسودان يهدد بالانسحاب

كشفت مصادر دبلوماسية، الخميس، عن وجود تنافس محتدم بين السودان وكينيا وأوغندا على رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد".

وأضافت المصادر لـ"العين الاخبارية" أن "الاجتماع الجانبي الذي سبق اجتماع وزراء خارجية دول الهيئة شهد توترا ومشادات كلامية، لتمسك السودان برئاسة الدورة الحالية للمنظمة، وأن الخرطوم هددت بالانسحاب منها باعتبار أن فرصة الرئاسة لها".

ولفتت المصادر إلى أن "الاجتماع الوزاري تأخر عن موعده بسبب التوتر الذي ساد الأروقة، وأن كينيا انسحبت من الترشح للرئاسة ودخلت أوغندا وجيبوتي وأعلنتا عن نيتهما الترشح أمام السودان".

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وقالت مصادر متطابقة بالوفد الدبلوماسي السوداني إنهم هددوا بالانسحاب من منظمة "إيجاد" في حال الإصرار علي تجاوز السودان والتمسك بعدم نقل الرئاسة له.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، وصلت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ47 لمجلس وزراء منظمة إيجاد والتي تمهد لانعقاد الدورة العادية الثالثة عشرة للقمة الرئاسية".

ودخلت وزيرة الخارجية فور وصولها في مباحثات مع نظرائها من أجل ضمان النجاح المنشود لاجتماعات "إيجاد".

وأضافت المصادر ذاتها لـ"العين الإخبارية" أن "التنافس حول رئاسة إيجاد بين 3 عواصم: الخرطوم، ونيروبي التي تقترب من رئاسة المنظمة قبل إعلان انسحابها".

وعلمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن "حمدوك يغادر، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على أن يعود في اليوم ذاته يرافقه مدير المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب ومدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت".