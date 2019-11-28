شكرا لقرائتكم اكتتاب أرامكو.. 4.1 مليون فرد ضخوا 38 مليار ريال حتى ظهر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد حتى الساعة 12 ظهرا من تاريخ اليوم 28 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 4.17 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1.19 مليار سهم والتي تمثل 38.1 مليار ريال.

وبلغت نسبة تغطية الأفراد وفقا لهذه البيانات نحو 119%.

وتتواصل عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد حتى الساعة 12 من منتصف ليل الخميس 28 نوفمبر 2019م من خلال قنوات الاكتتاب.

وسيتم الإعلان عن نتيجة اكتتاب الأفراد والمؤسسات المكتتبة غدا الجمعة 29 نوفمبر.

وقالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال إن معدلات الإقبال والمشاركة العالية من قبل شريحتي الأفراد، جاءت على نحو متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.

4 ديسمبر

وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في "طرح أرامكو"، في 17 نوفمبر، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1% ستخصص للمؤسسات.

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وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

النطاق السعري

وأعلنت أرامكو السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

- سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

1.7 تريليون دولار

- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل.