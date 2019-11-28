رئيس اتحاد بلديات بعلبك يسلّم بلدية إيعات آلية GCB

أكّد رئيس ​اتحاد بلديات بعلبك​ ​حمد حسن​، خلال تسليمه آلية GCB لبلدية إيعات، أن "هذه الآلية تساهم في الحلول للمشاكل البيئية والزراعية وهي من ضمن الهبة المقدمة من الصندوق ​الكويت​ي للتنمية وعبر مجلس الإنماء للبلديات وهذه الهبة جاءت نتيجة المتابعة مع الجهات الدولية المانحة ونحن بحاجة للمزيد من المساعدة للبلديات خصوصا في هذه الظروف الصعبة وغير الطبيعية التي نمر بها في ​لبنان​ وبلديات المنطقة, وهذا يتطلب من كل المسؤولين في لبنان للقيام بواجباتهم, شاكرا دولة الكويت على هذه الهبة".

بدوره، لفت رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر، الى أن "ضمن إطار التعاون المشترك والدعم من صندوق التنمية الكويتي ل​مجلس الإنماء والإعمار​ وعبره لاتحادات البلديات ومنها اتحاد بلديات بعلبك والذي يشمل اليات لبقية القرى ومنها ايضا ​شاحنات​ لجمع ونقل ​النفايات​ ولهم منا الشكر الجزيل على هذه الهبة لان هذه الآلية تسهل مهمات ​البلدية​ في جرف ​الثلوج​ وتنظيف اقنية ​المياه​ و​الصرف الصحي​"، آملًا أن "لا تنعكس ​الأزمة​ التي يمر بها لبنان على أعمال محطة تكرير الصرف الصحي في ايعات التي تسبب ​التلوث البيئي​ في المنطقة".