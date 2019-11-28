زكي بعد لقائه الحريري: الحراك محق في مطالبه لكنه يأتي بكلفة اقتصادية تزيد من خطورة الوضع

أشار نائب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​حسام زكي​ إلى أنه "الوضع في ​لبنان​ يشعرنا بالقلق، لان عناصر الازمة السياسية و​الوضع الاقتصادي​ الحرج تتجمع فيه، وأيضا حراك الشارع".

وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، لفت إلى أن "الجميع يعلم ان حراك الشارع، وباعتراف كل السياسيين اللبنانيين والقادة اللبنانيين، محق في مطالبه، ونقدر ونفهم ذلك، ولكن حراك الشارع يأتي أيضا بكلفة اقتصادية تزيد من خطورة الوضع، والامر كله يحتاج الى دعم اللبنانيين ولبنان، ونحن جئنا الى هنا لكي نمد يد المساعدة الى لبنان، ولنقول له انت لا تقف وحدك، وكما واكبت الجامعة العربية لبنان في محطات كثيرة سابقة، تقف معه أيضا في هذه الازمة، وتريد ان تساعده".

وشدد على أن "العبء الأكبر يقع على اللبنانيين انفسهم باعتبارهم أصحاب هذا البلد وادرى بشعابه، كما يقال، وبالتالي نحن دورنا مساعد سواء سياسيا او اقتصاديا او خلاف هذا، ووجودنا هنا من اجل المساعدة".

من ناحية ثانية، ابرق الحريري الى كل من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، ورئيس الوزراء ادوار فيليب معزيا بضحايا حادث التصادم بين طائرتين عسكريتين فرنسيتين في مالي، والذي أودى بحياة 13 عسكريا فرنسيا.