الخارجبة عزت بضحايا حادثة مالي وباسيل أبرق لنظيره الفرنسي

توجهت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، ب"أحر التعازي لشعب وحكومة الجمهورية الفرنسية الصديقة ولعائلات الضحايا الذين سقطوا في حادثة تصادم المروحتين في مالي".
ووجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل برقية تعزية الى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان لتعزيته بسقوط الضحايا ال13 الذين كانوا في مهمة لحفظ الامن والسلام في مالي.
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