الخارجبة عزت بضحايا حادثة مالي وباسيل أبرق لنظيره الفرنسي

توجهت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، في بيان، ب"أحر التعازي لشعب و​حكومة​ ​الجمهورية​ الفرنسية الصديقة ولعائلات الضحايا الذين سقطوا في حادثة تصادم المروحتين في مالي".

ووجه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ برقية تعزية الى نظيره الفرنسي جان ايف لودريان لتعزيته بسقوط الضحايا ال13 الذين كانوا في مهمة لحفظ الامن والسلام في مالي.