الشيخ نعيم حسن يبحث مع زواره الاوضاع في لبنان

استقبل شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، في دار الطائفة – ​فردان​، عضو "اللقاء الديموقراطي "النائب ​مروان حمادة​، وجرى عرض "للأوضاع الوطنية العامة الراهنة، وخصوصا ما يتعلق بالهاجسين الاقتصادي والنقدي وانعكاسهما على الاستقرار الاجتماعي". كذلك استقبل حسن مستشار مؤسسة التراث الدرزي الدكتور رؤوف الغصيني و مدير عام المجلس المذهبي مازن فياض.

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