لفت الوزير السابق ​محمد المشنوق​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​لبنان​ اليوم بحاجة لحكومة استثنائية موثوقة لانقاذه في العناية الفائقة ولا يحتاج إلى سياسيين وممثلي القوى أو ​الحراك المدني​"، مشيراً إلى أن "المطلوب من الجميع التضحية وسحب الشروط ووقف التشاطر وإعطاء ​الحكومة​ 9 أشهر لإنقاذ ​الوضع المالي​ والاقتصادي وإجراء ​انتخابات​ بقانون جديد، كلنا للوطن فعلاً لا قولاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد المشنوق: لبنان اليوم بحاجة لحكومة استثنائية موثوقة لانقاذه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.