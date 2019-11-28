علّق وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "​لبنان​ لن يقسم ولن يعود الى الطائفية العمياء التي كلفت مئات ألاف الشهداء، لن يعود الى الحرب الأهلية مهما حاولتم جاهدين. بين الجوع والكرامة إنتقوا الكرامة بين القتال والتلاحم تجلت امس أسمى معاني الوطنية. لبناننا اليوم ليس لبنان 1975، لعلكم تتعظوا قبل فوات الأوان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: لبنان لن يقسم ولن يعود الى الطائفية العمياء والحرب الأهلية مهما حاولتم جاهدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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