اطلاق سراح شخصين بحاصبيا بعد توقيفهما لكتابتهما شعارات على صور سياسيين

سلمت ​الشرطة العسكرية​ في ​الجيش​ راغب الشوفي ووئام شبلي الى مكتب مخابرات حاصبيا بعد توقيفهما مساء أمس لكتابتهما شعارات على صور سياسيين. وقد أطلق سراحمها منذ قليل.

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