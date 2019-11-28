السنيورة: هناك حاجة حقيقية إلى حكومة من اختصاصيين مستقلين نزيهين

اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ الى إنّه ومنذ ​اتفاق الدوحة​ الذي حصل بعد اجتياح ​حزب الله​ ل​مدينة بيروت​، فقد لجأت الأحزاب ال​لبنان​ية إلى اعتماد أسلوب جديد في إدارة الحكم في لبنان وهو أسلوب الحكومات الائتلافية. هذا النوع من الحكومات هو ظاهرة موجودة في الأنظمة الديمقراطية في ​العالم​. ولكنها ظاهرة استثنائية في النظام الديمقراطي. وهي يتم اللجوء إليها في ظروف استثنائية وعندما تواجه ​الدولة​ مأزقاً معيناً (مشكلات كبيرة، حروب، وباء، فيضان). مشكلات من هذا القبيل، عندها يصار الى اللجوء لتأليف الحكومات الائتلافية وبالتالي تجتمع غالبية الأحزاب الأساسية في حكومة واحدة. وهي حكومة مؤقتة لتعالج مشكلة محددة ولتستقيل بعدها. وعند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها أي إلى ما ينبغي ان تكون عليه الحكومات في النظام الديمقراطي، وذلك بأن تكون هناك أكثرية تحكم وأقلية تعارض.

واعتبر السنيورة في حديث مع جريدة "​الدستور​" المصرية، ان هناك حاجة حقيقية إلى حكومة من اختصاصيين مستقلين نزيهين في علاقاتهم مع الدولة ومع المواطنين وهؤلاء كثيرون. وبالتالي فإنّ القيام بتأليف مثل هذه الحكومة المؤلفة من الاختصاصيين المستقلين هي حالة استثنائية مثلها مثل الحكومات الائتلافية التي هي أيضاً حالة استثنائية.

واوضح السنيورة "أنّ حزب الله لم يقدم المثل الصالح بأدائه خلال السنوات الماضية على انه يحترم الصيغ التي يتم التوافق عليها، وذلك كما جرى في حكومات الائتلاف الوطني. فلقد تمّ التوافق بين الجميع في تلك الحكومات السابقة على احترام صيغة ​النأي بالنفس​ عن الخلافات العربية. كذلك كان قد صدر ​إعلان بعبدا​ في إحدى جلسات الحوار التي دعا إليها ​رئيس الجمهورية​ آنذاك ​ميشال سليمان​ وتم التوافق ما بين الجميع بمن فيهم حزب الله إصدار إعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن تلك الصراعات. لقد كان حزب الله أول من تنكر لذلك الإعلان ولتلك الصيغة. برأيي انه ينبغي على حزب الله العودة إلى احترام تلك القواعد. وباعتقادي أنه بناء على ذلك لربما يمكن التقدم على مسارات إعادة جسور الثقة مع الفرقاء كافة".