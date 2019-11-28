قبيسي: نريد حكومة نزيهة بعيدة عن الفساد وعن مد اليد إلى المال العام

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ "إننا نريد أن نتمكن من مواجهة التحديات إن كان على المستوى الاقتصادي او غيره ولكن هذا الامر لا يجعلنا ضعافا أمام شروط خارجية تريد تعيين ​الحكومة​ قبل ان يبدي ال​لبنان​يون رأيهم بها ويريدون توصيف شكل الحكومة قبل ان يتقدم من يتكلف ب​تشكيل الحكومة​".

وفي كلمة له خلال ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة سناء جندي في بلدة أنصارية، شدد قبيسي على "إننا نريد حكومة نزيهة بعيدة عن ​الفساد​ وعن مد اليد إلى ​المال​ العام"، مشيراً إلى ان "فقيدتنا قتلت على يد قطاع الطرق الذين يريدون مستقبل خير للبنان ويريدون الوطن وسلامته ومن لديه مطلب محق فليقدمه لرأي العام عبر ​وسائل الاعلام​ بشكل حضاري وسليم لنتمكن من إنقاذ بلدنا".