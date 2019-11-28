قبيسي: نريد حكومة نزيهة بعيدة عن الفساد وعن مد اليد إلى المال العام

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي "إننا نريد أن نتمكن من مواجهة التحديات إن كان على المستوى الاقتصادي او غيره ولكن هذا الامر لا يجعلنا ضعافا أمام شروط خارجية تريد تعيين الحكومة قبل ان يبدي اللبنانيون رأيهم بها ويريدون توصيف شكل الحكومة قبل ان يتقدم من يتكلف بتشكيل الحكومة".
وفي كلمة له خلال ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة سناء جندي في بلدة أنصارية، شدد قبيسي على "إننا نريد حكومة نزيهة بعيدة عن الفساد وعن مد اليد إلى المال العام"، مشيراً إلى ان "فقيدتنا قتلت على يد قطاع الطرق الذين يريدون مستقبل خير للبنان ويريدون الوطن وسلامته ومن لديه مطلب محق فليقدمه لرأي العام عبر وسائل الاعلام بشكل حضاري وسليم لنتمكن من إنقاذ بلدنا".
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