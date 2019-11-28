أكد رئيس أركان ​الجيش الجزائري​، الفريق احمد قايد صالح أن "الشعب واع لما يحاك ضده من مكائد ودسائس لعرقلة مسار الجزائر والجزائريين"، مشيراً إلى أن "المسيرات الشعبية الداعمة للانتخابات والمساندة للجيش تترجم نضج الجزائريين الذين لازالوا "باقين على العهد والوعد لأسلافنا الميامين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الجزائري: نحذر من المكائد التي تحاك ضد الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.