شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: زيارة مُرتقبة لشارع المُعز بعد ورود شكاوى بانتشار التكاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظم عددا من الزيارات الميدانية خلال الفترة القادمة، فى مُقدمتها، زيارة إلى شارع المعز، وذلك بعد أن وردت للجنة شكوى من انتشار التكاتك والسيارات بالشارع بعد التعدى وإزالة الحواجز والسماح بدخول المركبات، بعد أن كان الشارع مُغلقا أمام السيارات وكل أنواع المركبات ليكون للمشاه فقط.

وأوضح عمرو صدقى، أن لجنة السياحة بالبرلمان ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة بحضور ممثلى الجهات المختلفة من وزارات الأوقاف والأثار والسياحة والتنمية المحلية، لمناقشة هذا الأمر لما له من تأثيرا على سلبيا على حركة السياحة بتلك المنطقة.

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ولفت صدقى إلى أن اللجنة تدخلت لوقف قرار بقطع التيار الكهربائى عن المستثمرين بمدينة طابا، حيث كانت وزارة الكهرباء أصدرت القرار، إلا أنه لم يُنفذ فى إطار مطالب دعم السياحة، قائلا: "هذا لا يليق بسمعة مصر خاصة أنه يوجد سائحين بالفنادق فى طابا".

كما أعلن صدقى أن اللجنة تُجهز أيضا لزيارة ميدانية إلى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج لتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة والنقاط التى تتضمنها والخدمات السياحية، ويمكن أن تقدم للسائح فى إطار إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يعد أحد أهم المشروعات السياحية.