شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بحزب الحرية المصرى تدرس الأطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة التعليم، بـحزب الحرية المصري، برئاسة محمود العرينى، اجتماعها الشهرى، لمناقشة خطة العمل وما تم تنفيذه والأطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الاجتماع الذى عقد بمقر الحزب، عرض ما تم إنجازه من جدول أعمال الاجتماع السابق، ووضع خطة للتواصل مع رؤساء لجان التعليم بالمحافظات، ووضع خطة للزيارات الميدانية لمديريات التعليم بالمحافظات.

كما أوصى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعقد مؤتمر بمقر نقابة معلمى المعادى وذلك بالتنسيق مع أمين الحزب بالقاهرة ورئيس لجنة التعليم بالقاهرة خلال شهر ديسمبر القادم.

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