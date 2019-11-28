شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سياحة البرلمان: "رأيت بعينى وثيقة تحمل توقيع بوتين باستئناف الطيران لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه لا يعلم حتى الآن سبب عدم استئناف رحلات الطيران الروسى إلى مصر، قائلا: "رأيت بعينى وثيقة تحمل توقيع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تُفيد بأنه لا مانع من استئناف رحلات الطيران الروسى إلى مصر".

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وأوضح صدقى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى وقت لاحق وسيتم دعوة وزير السياحة ومسئولى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، لتوضيح أسباب عدم استئناف رحلات الطيران الروسى إلى مصر حتى اليوم، ومعرفة الجهود التى بذلتها الوزارة والهيئة لتفعيل القرار الروسى.

يأتى ذلك فى إطار طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بخصوص دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية، بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.