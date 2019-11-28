شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دينية النواب: ضخ دماء شبابية فى حركة المحافظين تؤكد أن مصر ملك للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونائب دائرة مركز كفرالشيخ، بحركة المحافظين، مؤكدا أن الاختيارات جاءت تلبيه لمطالب الجماهير وبعد دراسة متأنية لاختيار نماذج على قدر من المسئولية واتخاذ القرار واستكمال وتنفيذ برنامج الحكومة.

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وأضاف "الجندى" أن اختيار الشباب كنواب للمحافظين خطوة فارقه على الطريق الصحيح، كما انها تؤكد أن مصر ملك للجميع، حيث تم اختيار الشباب من مختلف الطوائف منها المؤيد والمعارض وعلى أساس الكفاءة ومن أحزاب مختلفة، وهو ما يجعل انطلاق مصر للتقدم والازدهار والمضى قدما نحو مصر الجديدة 2020-2030 يعد حقيقة وتحقيق لفكر الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار "الجندى"، إلى أن شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب أثبتوا جدارة من حيث التأهيل والتدريب، وهذه خطة طموحة من قبل القيادة السياسية لتخريج كوادر شبابية تتحمل المسئوليه، "فقد خرجنا من دائرة اقتصار الاختيار على سن معين لنصبح أمام حقيقة وجود شباب قادر على تحمل المسئولية".