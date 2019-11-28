المغاربة يستهلكون سردينا معلبا ساما منذ سنة!

كشفت معطيات حديثة، أن المغاربة يستهلكون منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، سردينا معلبا ساما، يسبب حساسية، وسط دعوات لإطلاق عملية لسحب السردين السام من المحلات التجارية المغربية.

وقالت يومية “المساء” اليوم الخميس، إن وثيقة حديثة للمديرية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كشفت وجود مادة سامة في كرات السردين المعلب.

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وحسب ذات المصدر، فإن مصالح “أونسا” اكتشفت هذا المنتوج السام، لدى مراقبتها لمنتجات الصيد البحري، بإقليم العرائش، معلنة أن منتوج “كويرات السردين بصلصة الطماطم” من نوع “كارل”، غير مطابق للمعايير الصحية المعتمدة، نتيجة لاحتوائه على نسب مرتقعة من مادة الهيستامين.

ودعت “أونسا” حسب المصدر ذاته، إلى إطلاق عملية واسعة للتحقيق تشمل المحلات التجرية ونقط البيع وتجار الجملة، من أجل البحث عن هذا النوع من السردين، والذي تبتدئ مدة صلاحيته من 22/10/2018 ولا تنتهي إلا في 22/10/2021، وذلك من أجل حجزه وسحبه من جميع الأسواق، وحمل الشركة على وقف عملية التوزيع وسحبها للمنتجات المعنية.

يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى حدود صباح اليوم الخميس، لم ينشر أي تحذير رسمي للمستهلكين، للتوقف عن استهلاك هذ المعلبات السامة.