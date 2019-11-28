“بومبيو” يحمل ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل في زيارته للمغرب الأسبوع المقبل

بعد الإعلان عن استعداد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لزيارة المغرب، ضمن جولة إقليمية، مطلع شهر دجنبر المقبل، كشف مسؤول أمريكي، عن الأجندة، التي سيحملها بومبيو في زيارته للمغرب، والتي من المرتقب أن يلتقي فيها الملك محمد السادس.

وقال مسؤولون أمريكيون، لم يكشفوا هويتهم، أمس الأربعاء، في تصريح لوكالات الأنباء الدولية، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيتوجه، الأسبوع المقبل، إلى المغرب، حاملا ملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وسيصل بومبيو، (أعلى مسؤول أمريكي يزور المغرب منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا)، إلى الرباط، في الرابع من شهر دجنبر المقبل، إذ سيلتقي الملك محمد السادس، بحسب وزارة الخارجية.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” قد دافع قبل يومين، عن اجتماع ممثلي المجتمع المدني العربي من 15 دولة، من بينها المغرب، في لندن، لإطلاق مبادرة تطالب بإنهاء عزلة إسرائيل في المنطقة.

وقال “بومبيو”، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأثنين: “لقد حان الوقت للدول العربية للتخلي عن المقاطعة، وإشراك إسرائيل”، مضيفا أنه “لا ينبغي أن يواجه أصحاب الفكر العرب، الذين يخاطرون بحياتهم للدعوة بشجاعة إلى رؤية إقليمية للسلام، والتعايش، خطر الانتقام”.

وكشفت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” مبادرة جديدة، يقودها صحافيون، وفنانون، وسياسيون، ودبلوماسيون عرب، من أجل الدفع في اتجاه تعاون عربي مع إسرائيل، والتأثير في المجتمعات لتقبله.