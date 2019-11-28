وفاة “فيربيك” المدرب السابق للمنتخب المغربي وآخر من قاد المغرب لـ”الأولمبياد”

توفي اليوم الخميس، المدرب الهولندي الشهير بيم فيربيك، المدير التقني والمدرب السابق للمنتخب المغربي الأولمبي، وذلك عن سن يناهز 63 سنة.

ونقلت مجموعة من التقارير الصحفية الهولندية والإنجليزية، قبل قليل، خبر الوفاة، دون ذكر تفاصيل ذلك.

وكان فيربيك، قد قاد المنتخب المغربي الأولمبي للتأهل للألعاب الأولمبية، لندن 2012، كما أنه كان مرشحا قويا لتدريب المنتخب الأول في وقت من الأوقات.

جدير ذكره، أن فيربيك، اشرف على عدد من الأندية والمنتخبات في مساره التدريبي الكبير، واشتهر بقيادة منتخب أستراليا لنهائيات مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، كما أنه درب منتخبات عمان وكوريا الجنوبية.