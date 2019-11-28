البنك الدولي: المغرب ينفق على تعليم الأطفال مبالغ أقل بـ70 بالمائة من دول المنطقة

على الرغم من الزيادات المستمرة، التي تعرفها الميزانيات المخصصة لقطاع التعليم في المملكة، فإن هذا التطور في حجم الإنفاق لا يعكس بالضرورة تحسنا في أداء القطاع وفق ما تؤكده تقارير دولية.

وحسب معطيات البنك الدولي، فإن حوالي 66 في المائة من الأطفال المغاربة، لا يتمكنون من تملك المهارات الأساسية في التعلم بنهاية السلك الابتدائي.

البنك الدولي كان قد وضع مؤشرا صناعيا جديدا يسمى “فقر التعلم”، ويعنى هذا المؤشر بتقييم مستوى القراءة للأطفال، حيث يعرف شخصا فقيرا في التعلم بأنه الشخص غير القادر على قراءة، وفهم نص قصير فيما يخص الأطفال أقل من 10 سنوات.

وبناءً على ذلك يظهر مؤشر البنك، الذي نشر، أخيرا تقريرا بشأنه أن 64 في المائة من الأطفال المغاربة غير قادرين على فهم، وقراءة نص ما، وهي النسبة، التي تزيد بـ2.5 مرة عما هو موجود في دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا (MENA).

ويوضح التقرير أن معدل الإنفاق على كل تلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي في المملكة يبلغ 1624 دولارا (15600 درهم) أي أنه أقل بـ70.7 في المائة من المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.