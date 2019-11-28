شفشاون.. ممرضة تضع حدا لحياتها بتناولها سم الفئران

وضعت ممرضة، أمس الأربعاء في شفشاون حدا لحياتها، بعد تناولها السم، المستعمل في قتل الفئران، داخل منزلها في باب تازة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الممرضة تنحدر من مدينة سلا، وهي عازبة، وكانت تشتغل في مستوصف محلي في باب تازة، دون معرفة أسباب إقدامها على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية.
ونقلت سيارة إسعاف جثة الراحلة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في شفشاون، لعرضها على التشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، فيما حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية.
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