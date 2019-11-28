خليلوزيتش: ” أجواء الديربي لا يمكن مقارنتها بأي بلد آخر وأتمنى مشاهدتها مع المنتخب أيضا”

عبر وحيد خليلوزيتش، مدرب المتخب المغربي لكرة القدم، عن انبهاره بالأجواء التي عرفتها مباراة “الديربي” التي جمعت بين الوداد والرجاء البيضاويين، يوم السبت الماضي، في إطار كأس محمد السادس لكرة القدم، متمنيا أن يشاهد نفس الأجواء في مباريات المنتخب المغربي.

وقال المدرب البوسني، في تصريحات تلفزية، إن ” الأجواء التي خلقتها جماهير الوداد والرجاء في مباراة الديربي خيالية، لقد تابعت مجموعة من الديربيات والمباريات التاريخية في أروبا، خاصة في فرنسا، لكن هذه الأجواء كانت استثنائية فعلا، ولا يمكن مقارنتها بأي بلد آخر”.

خليلوزيتش، تمنى أن يشاهد مثل هاته الأجواء في مباريات المنتخب المغربي أيضا، وكذا الحضور الجماهيري الكبير، من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبي “الأسود” لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشاد مروض “الأسود” أيضا، بالمستوى التقني المباراة، التي انتها بالتعادل الإيجابي بـ4 أهداف لمثلها، خاصة في الجولة الثانية، التي عرفت اندفاعا من الجانبين وتسجيل 7 أهداف كاملة.