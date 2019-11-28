حالة فرانش مونتانا “لم تستقر بعد”.. لم يتمكن من مغادرة المستشفى الثلاثاء كما كان مقررا

تراجع الأطباء المشرفون على حالة الرابور المغربي فرانش مونتانا، عن قرار السماح له بمغادرة المستشفى، أول أمس الثلاثاء، كون حالته الصحية مازالت تحتاج الرعاية الطبية.

ونقلت صحيفة “الديلي ميل” البيرطانية عن “TMZ”، الموقع المختص في أخبار المشاهير، أن فرانش مونتانا يعاني من الإرهاق، بسبب سفره مرات عدة في نفس الأسبوع.

وأضاف نفس المصدر، أن مونتانا بقي بالمستشفى للخضوع للفحوصات لازمة، دون الحديث عن تفاصيل أكثر عن مرضه، علما أن نفس الموقع نقل أن مونتانا نقل الخميس الماضي إلى المستشفى في حالة حرجة، مع شعوره بالإرهاق، وتزايد غير عاد في دقات القلب.

وتوقع المصدر ذاته أن يغادر مونتانا المستشفى، اليوم الخميس، تزامنا مع “عيد الشكر” في الولايات المتحدة الأمريكية.