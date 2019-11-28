المنتخب القطري يسعى لتصحيح المسار في "خليجي 24" من بوابة اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يشهد ملعب "خليفة الدولي" بالدوحة، غدًا الجمعة، صداما قويا من العيار الثقيل بين المنتخب القطري ونظيره اليمن في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

ويدخل المنتخبان المباراة بهدف تصحيح المسار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتمسك بأمل التأهل لنصف النهائي للبطولة، بعد أن تلقى كل منهما الهزيمة في الجولة الأولى للمجموعة.

ويسعى المنتخب القطري لمصالحة جماهيره بعد البداية الغير موفقة للبطولة المقامة على أرضه والخسارة التي تلقاها في مباراة الافتتاح أمام العراق بنتيجة 1 -2، حث يدخل لقاء الغد دون رصيد من النقاط.

ويمتلك المدير الفني للعنابي، الإسباني فليكس سانشيز باس، مجموعة مميزة من اللاعبين مثل، سعد عبد الله الشيب وبسام الراوي وعبد الكريم حسن الحاج وكريم بوضياف وطارق سلمان والمعز علي عبد الله وسالم الهاجري وغيرهم من النجوم.

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على الجانب الآخر، يسعى المنتخب اليمني لتحسين الصورة بعد الأداء المتواضع في المباراة الأولى في البطولة والخسارة أمام الإمارات بثلاثية نظيفة، وظهور الفريق بشكل أقل من المتوقع.

ويعتمد مدرب المنتخب اليمني، سامي حسن، على مجموعة جيدة من اللاعبين مثل، سالم عوض ومدير عبد ربه وناصر الغواشي وعماد علي توفيق وعبد الواسع المطري وأحمد الحيفي وعلاء الدين نعمان.

وتعد هذه هي المواجهة السادسة بين المنتخبين في بطولات خليجي، حقق المنتخب القطري الفوز في أربع مباريات وتعادلا مرة واحدة. وأحرز العنابي 11 هدفًا فيما سجل المنتخب اليمني هدفين فقط في تاريخ مواجهتهما في البطولة.