ترامب "يلاكم" على حسابه في "تويتر"!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب صورة مثيرة للجدل أُلصِقت فيها صورة رأسه على جسد البطل مفتول العضلات لسلسلة أفلام ملاكمة شهيرة، روكي بالبوا، ليُعاد نشر التّغريدة أكثر من 124 ألف مرة ويعجب بها ما يزيد عن 405 آلاف شخص.

ورد الكثير من المتابعين بعبارات ساخرة وصور تقارن بين اللياقة البدنية لترامب والرئيس السابق باراك أوباما، بينما حيّا بعض المتابعين ترامب برسائل دعم قائلين إن هناك "مقاتلا في البيت الأبيض" وقالوا له شكرا "لأنك بطلنا".

في المقابل، انتهز منتقدو ترامب فرصة نشره التغريدة للهجوم عليه ووصفوا الرئيس الجمهوري بأنه "مضلل" و"نرجسي".

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ولم يكتب ترامب شيئا كتعقيب على الصورة في تغريدته وتكهنت بعض وسائل الإعلام أن تكون الصورة إشارة لقدرته على التصدي لخصومه في إطار تحقيق المساءلة الذي يجريه الكونجرس في الوقت الراهن.

لكن آخرين رأوا أن الصورة تشير إلى تصريحاته يوم الثلاثاء بشأن صحته خلال تجمع في فلوريدا عندما قال إن الأطباء أبلغوه بأن صدره في حالة ممتازة خلال فحص طبي خضع له في الآونة الأخيرة.