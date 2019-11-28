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شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يعلن نقل 200 أسير حوثي إلى صنعاء اليوم والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستنقل، اليوم الخميس، 128 سجيناً يمنياً من السعودية إلى صنعاء، بعد يومين من إعلان التحالف العسكري بقيادة المملكة عن مبادرة لإطلاق سراح 200 أسير حوثي.
وقالت المنظّمة في تغريدة على "تويتر": "نعيد اليوم 128 محتجزاً من السعودية إلى صنعاء".
وتابعت "نرحّب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم".
وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أعلن، الثلاثاء، عن مبادرة لاطلاق سراح 200 أسير من الحوثيين والسماح بسفر مرضى من صنعاء
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