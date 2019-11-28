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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشارك في احتفالات اليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة والان مع التفاصيل
الخميس 28 نوفمبر 2019
شاركت بلادنا في احتفالات منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس المنظمة ممثلة بوفد تراسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش، وسفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد شاركت بلادنا في الاحتفال بجناح عكس أصالة الموروث اليمني وتنوعه وتعدد مقتنياته، وعراقته التاريخية بما احتواه من مقتنيات فريدة ،وعدد كبير من الملبوسات التراثية المختلفة لعدد من المحافظات اليمنية، وأنسجة ومفروشات متنوعة، وأدوات تراثية بدائية كانت تستخدم في إعداد الطعام وتزيين النساء وتأثيث البيوت وعمل النقش اليماني وإعداد أدوات الحرب والرقص.
كما تم تخصيص ركن للمنتجات الزراعية اليمنية كالبن والزبيب واللوز والحناء والفواكه اليمنية ذات الشهرة الدولية.
وقدمت عدد من الفرق الشعبية رقصات فلكلورية متميزة تنوعت بين العدنية والبيضانية والشبوانية والشرح الحضرمي.
وفي الحفل الذي افتتحه أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين تحت شعار "متحدون من أجل السلم والتنمية" تقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ،الضيوف الذين زاروا الجناح اليمني، وأبدا إعجابه الكبير به، وأشادو بعمق وتراث الحضارة اليمنية الممتدة لآلاف السنين.
واستمر الحفل لمدة ثلاثة أيام وشاركت في أجنحته التراثية كلاً من اليمن والسعودية وفلسطين واندونيسيا وباكستان والمغرب والإمارات.
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