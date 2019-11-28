اليمن.. لقاء يناقش ترتيبات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس 28 نوفمبر 2019

عقد اليوم لقاء تشاوري في العاصمة عدن اليمنية برئاسة المدير التنفيذي لصندوق رعاية تأهيل المعاقين محمد الشاعري، ورؤساء الاتحادات والجمعيات بعدن .



وناقش اللقاء الترتيبات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي والعربي لذوي الاحتياجات الخاصة واللذان يصادفان يومي 3 ،و13 من ديسمبر في كل عام.

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وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الصندوق والجمعيات في أداء مهامها وتحسين الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد الشاعري، على العمل بروح الفريق الواحد والمساهمة بنجاح الحفل لما يليق بهذه المناسبتين .. مؤكدا استعداد الصندوق لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتوفير الدعم اللازم لهم.