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القنصلية في هونج كونج تحذر من التواجد بأماكن المظاهرات

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نبهت قنصلية المملكة فى هونج كونج المواطنيين السعوديين إلى الابتعاد عن أماكن المظاهرات وذلك حرصاً على سلامتهم.

وطلبت القنصلية من المواطنيين الابتعاد عن المناطق التالية :Hung Hom, Tsuen Wan, Polytechnic University ، وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامه للجميع .

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