هل سيتكرر سيناريو سحب ملف استضافة العراق لكأس الخليج؟.. الاتحاد الخليجي يرد

وقال الرميحي في حديث لعدد من وسائل الاعلام من بينها الخليج 365، إنه "تمت الموافقة مبدئياً على استضافة العراق لبطولة كأس الخليج 25 العام بعد المقبل".
وأوضح أن "هناك معايير سترسل قريباً الى الاتحاد وهي معايير مبسطة وتساعد في اعداد ملفات الاستضافة البطولة"، مبيناً ان "ملف العراق كان ينقصه بعض النقاط".
وأضاف أن "الاتحاد العراقي لا يمانع في تصحيح النقص الذي شخصناه في ملف الاستضافة للبطولة وحين قمنا بذلك هو من اجل أن يكون الملف كاملاً من جميع النواحي".
وبين بالقول، "بوهرت من استضافة العراق لبطولة الصداقة والمباراة الافتتاحية بين قطر والعراق في البصرة، خاصة مع التواجد الكبير للجماهير العراقية والتي بلغت 65 ألف متفرج".
وفيما اجابته عن تساؤل سحب الملف من العراق، أكد الرميحي أن "موضوع سحب الترشح من العراق يعتمد على الشأن العراقي، ففي حال كانت هناك عراقيل سيتم سحب الملف، لكننا متأكدون بان العراق يستطيع تأمين البطولة".
يذكر أن العراق قدم ملف ترشحه لتنظيم اخر نسختين من البطولة والاتحاد الخليجي وافق في بداية الامر، لكنه سحب الترشح بعد ذلك بسبب الاحداث التي كانت تشهدها البلاد آنذاك.
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