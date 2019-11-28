عمليات بغداد تنفي استخدام العتاد الحي تجاه المتظاهرين

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، استخدام العتاد الحي تجاه المتظاهرين، مشيرةً إلى أن مناطق التظاهر في العاصمة ما تزال تشهد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تنفي "نفياً قاطعاً ومنذ يوم 25 تشرين الأول 2019 استخدام العتاد الحي تجاه المتظاهرين وحتى على المندسين والذين يعتدون على القطعات الأمنية ويقومون بعمليات الحرق والتخريب البعيدين عن ساحات التظاهر وتتعامل معهم بإجراءات قانونية".



وأضافت القيادة في بيانها، أن "مناطق التظاهر في ساحات التحرير والخلاني ومناطق السنك والطيران والمقتربات اليها ما زالت تشهد اعداد كبيرة من المتظاهرين بشكل سلمي دون حدوث أي احتكاك مع القوات الأمنية ودون أي تضحيات".



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